Сборная России по шорт-треку не смогла выйти в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Команда, которую представляли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Елена Серегина и Софья Просвирнова, стала третьей в своём полуфинале и не пробилась в финал.

Уже после финиша судьи дисквалифицировали российскую сборную за нарушения правил при передаче эстафеты, так что она не выйдет на старт даже утешительного финала B.

Кроме того, была дисквалифицирована и сборная США, изначально прошедшая в финал А. Её место займут хозяева игр сборная Китая.

Помимо китайцев, медали разыграют Канада, Италия и Венгрия. В финале B побегут лишь Казахстан и Нидерланды.