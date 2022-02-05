В Пекине (Китай) продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 5 января, прошла смешанная эстафета в шорт-треке.

Финальный забег выиграли хозяева турнира – сборная Китая.

Долю секунды национальной команде Китая уступили итальянцы.

Тройку призеров замкнули представители сборной Канады.

Национальная команда Венгрии финишировала последней в финале.

Сборная России не смогла выйти в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде. В составе команды выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Елена Серегина и Софья Просвирнова. После финиша судьи дисквалифицировали россиян за нарушение правил при передаче эстафеты.

Также в финале была дисквалифицирована команда США, прошедшая в финал А. Ее место заняли китайцы. Это решение судей вызвало бурную реакцию экспертов.