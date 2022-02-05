Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских спортсменок в лыжном скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Наталья Непряева завоевала серебро, уступив лишь норвежке Терезе Йохауг.

«Радуюсь успеху Непряевой, но вопросов к группе Крамера очень много. Ступак вообще не готова. Ощущение, что люди на повороте не понимают, в какую сторону руль крутить. На проблемы нужно обращать внимание, а у Вяльбе есть ореол, хотя она, конечно, большой молодец«, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Комментатор добавил, что Ступак до эстафеты наберет форму. Сегодня в скиатлоне она, по мнению Губерниева, была не похожа на саму себя. Напомним, Юлия заняла 24-е место в гонке на 15 км, уступив победительнице более 4 минут.