Представители сборной России в микст-эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине Софья Просвирнова и Семен Елистратов прокомментировали свое выступление.

Напомним, после финиша полуфинала россиян дисквалифицировали за нарушение правил при передаче эстафеты. Сборная России не смогла выйти на старт в утешительном финале В.

Также рефери сняли с соревнований сборную США, изначально прошедшую в финал А. Ее место заняли китайцы, в итоге выигравшие эстафету.

Просвирнова заявила, что такие ситуации бывают не только на Олимпиаде, но и на других стартах. Спортсменка считает, что россиянам немножко не повезло.

«При передаче смены…Мы помешали китайской команде. Судья принял решение, что надо давать пенальти. Я думаю, решение было, как бы жестко это ни звучало, правильным. Действительно были помехи«, – цитирует Елистратова «Матч ТВ».