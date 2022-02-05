5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны первые комплекты наград. С первого же дня лидерство в неофициальном медальном зачёте захватила сборная Норвегии. У скандинавов Тереза Йохауг выиграла лыжный скиатлон, а биатлонная сборная победила в смешанной эстафете.

Также первое золото завоевали сборные Словении, Китая, Нидерландов и Швеции.

Сборная России в первый соревновательный день взяла две награды. Наталья Непряева стала второй в скиатлоне после Йохауг, а в смешанной биатлонной эстафете Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов принесли России бронзу.

В медальном зачёте Россия пока делит седьмое место с Канадой.

6 февраля будет разыграно семь комплектов наград: в горных лыжах (скоростной спуск у мужчин), лыжных гонках (скиатлон у мужчин), фристайле (могул у женщин), санном спорте (одиночки у мужчин), прыжках с трамплина (нормальный трамплин у мужчин), сноуборде (слоупстайл у женщин) и коньках (5000 м у мужчин).