Представители сборной России в санном спорте Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич не смогли попасть в топ-3 по итогам второго заезда на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Семен Павличенко замкнул первую десятку с результатом 1:55.901. Роман Репилов стал тринадцатым (1:56.273). Александр Горбацевич занял четырнадцатое место (1:56.478).

Промежуточное первое место занимает Йоханнес Людвиг из Германии (1:54.501). На втором месте идет Вольфганг Киндль из Австрии (1:54.540). Тройку призеров замыкает Доминик Фишналлер из Италии (1:54.805).

Завтра, 6 февраля, спортсмены-саночники выступят в финале соревнований. В 14:30 по московскому времени состоится третья попытка, в 16:15 пройдет финал.