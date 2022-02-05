Трехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы из России Роман Репилов прокомментировал результаты второго заезда на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Роман Репилов занял тринадцатое место по итогам второго заезда.

Репилов заметил, что проехал на секунду хуже. Это большое отставание в санном спорте. Роман заявил, что первый заезд проехал с небольшими помарками, но достаточно удачно. Во втором он планировал рисковать и ошибся.

«Планировал показать стабильность. Но когда ты находишься в таком состоянии, когда уже нужно выжимать максимум из себя, что тут говорить. Ошибки появляются из-за риска. А смысл бороться за восьмое место? Зачем оно нужно. Пришлось рисковать и не получилось«, – заявил Репилов в эфире «Матч ТВ».

Роман добавил, что весь год у него пошел по незапланированному сценарию. Это сказалось на выступлении на Олимпиаде.