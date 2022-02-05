Тренер сборной России Виктор Онопко, который работает помощником Валерия Карпина в национальной команде, рассказал о посещении сбора «Зенита» в Лагуше (Португалия).

Онопко заявил, что он поговорил с Сергеевым и Адамовым. Новичкам достаточно трудно адаптироваться к нагрузкам на сборах. На их плечи ложится дополнительная нагрузка.

Однако специалист увидел, что оба футболиста начали привыкать к команде. Онопко отметил работу Сергеева в двухстороннем матче с «Зенитом-2». Футболист оформил дубль. Один из мячей выглядел красиво – Иван принял мяч на грудь и пробил с лета.

«С Дзюбой общались очень коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались«, – цитирует Онопко «Спорт-экспресс».

«Зенит» – лидер чемпионата России. Ближайший преследователь – «Динамо», остает от команды из Санкт-Петербурга на 2 балла.