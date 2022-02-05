Российская лыжница Юлия Ступак разместила в «Инстаграм» пост после провала в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, россиянка стала 24-й. Она отстала от лидера – норвежки Терезе Йохауг больше, чем на четыре минуты.

«По ходу, пора завязывать с этой спортивной карьерой, потому что с такими местами мне не хочется бегать«, – заявила Ступак после финиша.

Через несколько часов Юлия разместила пост в «Инстаграме».

«Я, наверное, должна что-то сказать…Удивительно, насколько сильно спортсмен любит свое дело – но настолько же сильно оно может его ранить и принести много сложностей. И в то же время спорт поднимает меня до небес«, – написала Ступак.

Юлия поблагодарила болельщиков за поддержку и заявила, что стала сильнее после скиатлона.