6 февраля на Олимпиаде в Пекине будут разыграны семь медалей в семи видах спорта. Представляем вам все соревнования Игр-2022 6 февраля. Красным выделены медальные соревнования.

4:05. Кёрлинг, микст

Смешанные дуэты в течение дня проведут десятую, одиннадцатую и двенадцатую сессию. Всего в круговом раунде намечено 13 сессий. Сборная России не отобралась на Олимпиаду в этой дисциплине.

4:30. Фигурное катание, командный турнир. Женщины, короткая программа

Короткую программу на Олимпиаде-2022 покажут фигуристки. От России на лёд выйдет Камила Валиева. После трёх видов россияне занимают в таблице второе место, на два очка отставая от США.

4:30. Сноуборд, женщины. Слоупстайл

Женщины разыграют медали в слоупстайле. В 4:30, 4:57 и 5:24 намечены три этапа финальных заездов. Россиянок в этой дисциплине нет.

6:00. Горные лыжи, мужчины. Скоростной спуск

Мужчины разыграют медали в скоростном спуске. Россияне в этом виде представлены не будут.

6:30. Сноуборд, мужчины. Слоупстайл, квалификация

Первые квалификационные заезды в слоупстайле пройдут у мужчин. Единственным представителем России в этом виде является Владислав Хадарин, получивший в первой квалификации 18-й стартовый номер.

6:50. Фигурное катание, командный турнир. Мужчины, произвольная программа

Вслед за короткой программой девушек, мужчины представят произвольную программу в рамках командного турнира. Короткую программу от России откатал Марк Кондратюк, занявший третье место. Участник произвольного проката будет выбран после коротких программ у женщин.

10:00. Лыжные гонки, мужчины. Скиатлон (15 + 15 км)

6 февраля будут разыграны первые медали в мужских лыжных гонках. От России на старт скиатлона выйдут Александр Большунов (номер 2), Алексей Червоткин (3), Артём Мальцев (5) и Денис Спицов (6).

Накануне у женщин скиатлон выиграла норвежка Тереза Йохауг, россиянка Наталья Непряева стала второй.

11:30. Коньки, мужчины. 5000 м

Конькобежцы разыграют медали на 5-километровой дистанции. От России на старт выйдут Сергей Трофимов (третья пара), Александр Румянцев (восьмая пара) и Руслан Захаров (девятая пара).

13:00. Фристайл, женщины. Могул

В 13:00 стартует вторая квалификация у женщин в могуле. Три этапа финала ориентировочно пройдут в 14:30, 15:05 и 15:40.

После первой квалификации Полина Чудинова идёт седьмой, Анастасия Первушина – 12-й, Виктория Лазаренко – 15-й.

13:00. Прыжки с трамплина, мужчины. Нормальный трамплин

В 13:00 и 14:00 пройдут отборочные старты в прыжках с трамплина у мужчин. В 15:00 стартуют финальные соревнования.

От России с трамплина будут прыгать Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев и Евгений Климов.

14:30. Сани, мужчины. Одиночки, заезды 3-4

Награды будут разыграны у саночников-одиночников. Россию в этом виде представляют Семён Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич.

16:10. Хоккей, женщины. Швейцария – США

Соперницы России по группе A проведут между собой очный поединок.