Российский саночник Семен Павличенко высказался о своем выступлении в двух попытках на личном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Павличенко по итогам двух заездов показал десятый результат.

«В этом сезоне у нас проблемы с инвентарем, техникой – сани не едут. Мы делали все, Я ни одного дня не провел спокойно без работы с инвентарем в этом сезоне», – заявил Павличенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Семен добавил, что в декабре тренер собрал ему новые сани. У них другая конструкция. Думали, что сани будут ехать быстрее, но ожидания не оправдались.

Павличенко рассказал, что в этом сезоне иностранцы подстроили инвентарь под трассу в Пекине. Они имели возможность посмотреть олимпийские объекты заранее, а россиянам приходится изменять инвентарь прямо перед заездами.