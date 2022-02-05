На Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны первые шесть комплектов медалей. Первые награды на Играх получили спортсмены из России.

Лыжные гонки

Норвежка Тереза Йохауг стала первой олимпийской чемпионкой Пекина. Лыжница завоевала золото в скиатлоне 7,5+7,5 км. Россиянка Наталья Непряева взяла серебро, австрийка Тереза Штадлобер – бронзу.

Анастасия Рыгалина стала восьмой, Татьяна Сорина – 11-й, Юлия Ступак – 24-й.

Биатлон

Сборные Норвегии, Франции и России устроили зарубу на финише смешанной эстафеты. В результате золото досталось норвежской команде, серебро – французам, бронза – нашим биатлонистам, отставшим от победителей на 1,5 секунды.

Сборную России представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Фристайл

Разыграны медали в мужском могуле. Швед Вальтер Вальберг взял золото, в тройку вошли канадец Майкл Кингсбери и японец Икума Хиросима.

В финальную часть соревнований прошли два россиянина – Никита Андреев и Никита Новицкий. Они не смогли побороться за призовые места. Андреев занял двенадцатое место, Новицкий – тринадцатое.

Шорт-трек

В смешанной эстафете на 2000 м победу одержала сборная Китая. В тройку вошли Италия и Венгрия. Россия была дисквалифицирована в полуфинале за неправильную передачу эстафеты.

В забеге на 500 м у женщин Софья Просвирнова и Елена Серёгина пробились в четвертьфинал, Екатерина Ефременкова – нет.

У мужчин на 1000 м в четвертьфинал не смогли пройти олимпийский чемпион Сочи в эстафете Семён Елистратов, а также Денис Айрапетян, который был дисквалифицирован.

Прыжки с трамплина

Состязания у женщин выиграла словенка Урса Богатай. Бронзу завоевала её соотечественница Ника Крижнар. Между ними расположилась немка Катарина Альтхаус.

Ирина Аввакумова заняла седьмое место, Ирма Махнина – 10-е, Александра Кустова – 17-е, Софья Тихонова – 26-е.

В квалификации у мужчин Михаил Назаров идёт 19-м, Роман Трофимов – 25-м, Данил Садреев – 29-м, Евгений Климов – 30-м.

Коньки

Голландка Ирен Схутен выиграла забег на 3000 м с олимпийским рекордом. Серебро завоевала итальянка Франческа Лолобриджида, двоюродная внучка актрисы Джины Лолобриджиды. Третьей стала канадка Изабель Вайдеманн.

Евгения Лаленкова и Наталья Воронина заняли 10-е и 11-е место соответственно.

В состязаниях приняла участие 49-летняя немка Клаудия Пехштайн. Для нее это восьмые Олимпийские игры, она первая женщина, выступившая на восьми зимних Олимпиадах.

Кёрлинг

Состоялись очередные матчи кругового раунда в состязаниях смешанных дуэтов. После пяти матчей лидирует Италия, не потерпевшая ни одного поражения. России в этой дисциплине не представлено.

Санный спорт

Состоялись первые два заезда в состязаниях одиночек. Семён Павличенко после двух попыток идёт десятым, Роман Репилов – 13-м, Александр Горбацевич – 14-м. Лидирует немец Йоханнес Людвиг.

Сноуборд

Прошли первые два этапа квалификации в женском слоупстайле. Россия в этом виде не представлена.

Хоккей

Женская сборная России провела второй матч в групповом турнире. После победы над Швейцарией (5:2) россиянки проиграли США — .со счетом 5:0.