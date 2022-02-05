Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги не будут доиграны после Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сообщении говорится о том, что оставшиеся игры регулярного чемпионата КХЛ сезона – 2021/2022 не будут проводиться после Олимпиады.

«Выбран самый объективный вариант – распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялись и в России, и в мире«, – содержится в сообщении.

Новая дата старта плей-офф Континентальной хоккейной лиги – 1 марта.

На данный момент, регулярный чемпионат КХЛ приостановлен из-за зимних Олимпийских игр в Пекине.