В Китае (Пекин) продолжается женский хоккейный турнир в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине. Сегодня, 5 февраля, сборная России сыграла с национальной командой США. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу американок.

На 13-й минуте первого периода шайбу за сборную США забросила Саванна Хармон.

Во втором периоде отличилась Халари Найт. Она забросила шайбу на 9-й минуте игрового отрезка.

В третьем периоде хоккеистки из США забросили сразу три шайбы. Отличились Грейс Зимвинкле, Йессе Компхер и Александра Карпентер.

Ранее сборная России выиграла первый матч на турнире у национальной команды Швейцарии со счетом 5:2.

Российские хоккеистки идут на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы, пропустив вперед Канаду и США.