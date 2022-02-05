Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался об итогах смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сегодня, 5 февраля, сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете. Логинов бежал на третьем этапе.

Касперович заявил, что для Александра это очень дорогая медаль. Он шел к ней слишком долго.

«Для Александра это очень дорогая медаль, к которой он шел долгие годы. У многих людей были сомнения в том, что его допустят на Олимпиаду, в том, что он вообще должен быть в команде. Я был страшно удивлен и страшно зол«, – цитирует Касперовича Metaralings.

Личный тренер Логинова заявил, что Олимпиада только началась, и у Александра впереди новые испытания.