Правительство Санкт-Петербурга заявило о планах создания единого информационно-расчетного центра в сфере ЖКХ через пять лет после поручения Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Мойка78».

Напомним, в 2017 году во время большой пресс-конференции Владимир Путин поручил навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства и «отрезать» управляющие компании от «денежного потока».

Для создания новой структуры «ЕИРЦ СПб» АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» будет присоединено к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

ВЦКП обслуживает около 70 процентов жилищного фонда Санкт-Петербурга. В компанию стекаются все данные от ресурсоснабжающих организаций, а затем компания формирует, печатает и рассылает квитанции на оплату петербуржцам.