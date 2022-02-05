Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости новым омикрон-штаммов коронавируса придется на середину февраля.

«В ближайшие две-три недели, вполне вероятно, «омикрон» станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось«, – цитирует Пшеничную «Mockva.ru» со ссылкой на «РИА Новости».

Эпидемиолог считает, что суточные показатели заражений могут быть очень высокими.

Специалист из Роспотребнадзора добавила, что от омикрона могут защитить прививка и ревакцинация, а также соблюдение масочного режима и социальной дистанции.