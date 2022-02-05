«Зенит» планирует взять в аренду казахстанского защитника «Кайрата» Нуралы Алипа в аренду до конца текущего сезона. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Нуралы Алипу 22 года. Он является воспитанником «Кайрата». Права на футболиста по-прежнему принадлежат команде из Казахстана. На данный момент Алип находится на просмотре у команды Сергей Семака. В товарищеском матче с «Мидтьюлланом» футболист забил дебютный мяч за «Зенит» и принес команде победу.

В текущем сезоне Нуралы забил один гол в тринадцати матчах. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом transfermarkt в 1,7 миллионов евро.

«Зенит» сыграет ближайший официальный матч против испанского «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.