Российская фигуристка Камила Валиева выступит с короткой программой в командном турнире фигуристов на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соревнования пройдут завтра, 6 февраля.
Начало прокатов – в 4:30 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».
Камила Валиева выйдет на лед во второй группе под десятым номером. Она завершает короткую программу у женщин.
Также во второй разминке выступят Мадлен Скизас из Канады, Шотт Николь из Германии, Вакаба Хигути из Японии и Карен Чен из США.
Сборная России идет на втором месте в командном турнире, уступая США 2 балла.
Также сегодня, 6 февраля, в рамках командного турнира фигуристы-одиночники представят произвольные программы. Спортсмены начнут прокаты в 6:50 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».
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