Российская фигуристка Камила Валиева выступит с короткой программой в командном турнире фигуристов на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соревнования пройдут завтра, 6 февраля.

Начало прокатов – в 4:30 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».

Камила Валиева выйдет на лед во второй группе под десятым номером. Она завершает короткую программу у женщин.

Также во второй разминке выступят Мадлен Скизас из Канады, Шотт Николь из Германии, Вакаба Хигути из Японии и Карен Чен из США.

Сборная России идет на втором месте в командном турнире, уступая США 2 балла.

Также сегодня, 6 февраля, в рамках командного турнира фигуристы-одиночники представят произвольные программы. Спортсмены начнут прокаты в 6:50 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».