Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об итогах первого дня командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сборная России идет на втором месте, уступая национальной команде США 2 балла. В первый день Марк Кондратюк занял третье место, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов заняли вторые места в своих видах.

«Мне кажется, судейство было честное. Когда такая маленькая разница в баллах, это означает, что люди сомневались и не могли поставить больше.Это очень важно. Это первый день, очень важная вещь«, – заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Татьяна Анатольевна добавила, что некоторые фигуристы превзошли свои возможности, а кто-то не дотянул до своего уровня. Тарасова поздравила Марка Кондратюка и его тренера с третьим местом по итогам короткой программы.