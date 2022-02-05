На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 6 февраля, фигуристки-одиночницы представят короткие программы в рамках командного турнира.

Соревнования начнутся в ночь с 5 на 6 февраля в 4:30 по московскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Сборную России на соревнованиях представляет действующая чемпионка Европы из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева. Фигуристка завершает прокаты. Она выйдет под десятым номером во второй разминке.

В заключительной группе также выступят канадка Мадлен Скизас, Шотт Николь из Германии, Вакаба Хигути из Японии и Карен Чен из США.

Напомним, сборная России пока уступает национальной команде США два балла в общем зачете.