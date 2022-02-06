Началось выступление девушек-одиночниц в рамках командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня, 6 февраля, спортсменки представят короткие программы.

Соревнования начались в 4:30 по московскому времени. Прямая трансляция турнира доступна по ссылке.

Сборную России в короткой программе представляет действующая чемпионка Европы и обладательница мирового рекорда Камила Валиева. Фигуристка выйдет на лед в заключительной, второй разминке под десятым номером.

Всего на соревнованиях выступят десять спортсменок. В их числе хозяйка турнира Чжу И из Китая, Мадлен Скизас из Канады, Вакаба Хигути из Японии и Карен Чен из США.

Сборная России идет на втором месте в зачете командного турнира фигуристов на Олимпиаде. В активе команды 26 баллов. Лидер – сборная США, отстает от россиян на 2 балла.