Форвард женской сборной России по хоккею Елена Дергачева заразилась коронавирусом на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера команды.

«К сожалению, у Дергачевой коронавирус. Когда мы уезжали, она еще была в гостинице. Но, думаю, сейчас ее уже увезли«, – цитирует Евгения Бобарико «Матч ТВ».

Ранее стало известно об эпидемии коронавируса в женской сборной России по хоккею. Сразу шесть спортсменок сдали положительные тесты после прилета в Китай. Несмотря на это, россиянки выиграли стартовый матч турнира с командой Швейцарии со счетом 5:2.

Сегодня, 5 февраля, сборная России проиграла США со счетом 5:0. Американки считаются фаворитами турнира. Также основными претендентами на золото Олимпиады являются хоккеистки из Канады.