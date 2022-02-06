Российские лыжники пробегут первую гонку на Олимпийских играх в Пекине. Старт скиатлону будет дан сегодня, 6 февраля.

Лыжники начнут гонку в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет Первый канал.

Спортсмены пробегут 15 километров классическим стилем, затем поменяют лыжи и вторую половину преодолеют свободным стилем.

Сборную России в скиатлоне представят лидер команды Александр Большунов (2-й стартовый номер), Алексей Червоткин (3-й номер), Артем Мальцев (5-й), Денис Спицов (6-й).

Также в соревнованиях примет участие лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо и сильный дистанционный гонщик из Финляндии Ийво Нисканен.

Вчера, 5 февраля, российская лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, уступив только норвежке Терезе Йохауг.