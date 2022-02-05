Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, нужно ли делать замены в составе национальной команды России перед произвольными программами на командном турнире в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, сборная России идет на втором месте в командном турнире, уступая США 2 балла.

«Для того, чтобы считать, нужно быть там и своими глазами смотреть. Когда мое мнение было нужно, я всегда была с 6 утра и до 12 ночи на катке. Нужно смотреть это. Отсюда сказать очень сложно – сколько «за», сколько «против», как выглядят, в каком состоянии находятся«, – заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Татьяна Анатольевна добавила, что руководство команды все изучит и примет решение. она считает, что в сборной хватает умных людей, которые решат этот вопрос.