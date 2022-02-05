Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями подготовки к вероятному участию в зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка сможет выступить на соревнованиях, если от прокатов откажется кто-то из основного состава сборной России.

«Я сейчас провожу тренировки. Ну да, на низком старте. А что еще мне делать? Конечно же, я тренируюсь. Не знаешь что делать – иди тренироваться«, – заявила Туктамышева в эфире Первого канала.

Напомним, на чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место. Она не попала в состав национальной команды на чемпионат Европы в Таллине и Олимпийские игры в Пекине.

Завтра, 6 февраля, на Олимпиаде в Пекине фигуристки-одиночницы выступят с короткими программами, а мужчины представят произвольные программы.