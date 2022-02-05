Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о состоянии новичка команды Юрия Жиркова и тренировках на сборах.

Глушаков заявил, что чувствует себя нормально. Все футболисты устали, но так и должно быть. Два дня назад игроки были под нагрузками, но к игре подошли в хорошей форме. Спортсмены набирают форму.

«Состояние Жиркова? Он в хорошем состоянии и выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята, играет. Профессионал, одним словом. Самое главное, чтобы тренировочный процесс был хороший и без травм«, – цитирует Глушакова «Чемпионат».

Денис добавил, что настрой у футболистов «Химок» запредельный. Команда хочет остаться в Премьер-Лиге.

Клуб из Подмосковья идет на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.