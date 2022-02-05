В Амстердаме (Голландия) продолжается чемпионат Европы по мини-футболу. Сегодня, 6 февраля, сборная России сыграет с национальной командой Португалии в финале турнира.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ».

В 1/4 финала россияне обыграли Грузию со счетом 3:1.

В полуфинале в тяжелой борьбе сборная России обыграла национальную команду Украины со счетом 3:2. Россияне вели со счетом 2:0 уже на 15-й минуте матча. В первом тайме украинцы отыграли один мяч, затем Артем Ниязов забил эффектный третий гол за сборную России «боковыми ножницами». Второй гол за сборную Украины забил Даниил Абакшин. За минуту до конца основного времени голкипер сборной России Дмитрий Путилов отразил штрафной и не сдал украинцам сравнять счет.

На групповом этапе россияне обыграли Словакию, Хорватию и Польшу.

Португалия в 1/4 финала обыграла Финляндию со счетом 3:2, а в 1/2 финала – Испанию (3:2).