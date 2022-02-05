Биатлонисты сборной России по биатлону прокомментировали бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сегодня, 5 февраля, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде. Латыпов на финише проиграл считанные секунды представителям команд Норвегии и Франции.

Ульяна Нигматуллина назвала бронзу на Олимпиаде победой, несмотря на то, что совершали ошибки во время гонки.

Кристина Резцова заявила, что старалась бежать как можно быстрее, чтобы оторваться от остальных команд.

«Думаю, после хорошей стрельбы у меня выросли крылья. У меня было хорошее настроение, и я счастлив, что смог хорошо отработать сегодня с первого места до последнего«, – цитирует Логинова официальный сайт МОК.