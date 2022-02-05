Российский футбольный союз требует от УЕФА расследовать дискриминационное поведение фанатов сборной Украины на чемпионате Европы по мини-футболу.

Напомним, сборная России обыграла национальную команду Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу со счетом 3:2.

Во время игры болельщики украинской команды скандировали оскорбительные кричалки, носящие политический характер. Фанаты разжигали ненависть по национальному признаку, а также призывали к убийству российских граждан.

Регламент турнира гласит, что национальные ассоциации ответственны за поведение болельщиков.

Завтра, 6 февраля, сборная России сыграет с национальной командой Португалии в финале чемпионата Европы по футзалу. Россияне в шестой раз выходят в финал турнира.