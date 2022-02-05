Призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух рассказал, в каком виде будет кульминация командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Завтра кульминационный день командного турнира, и он не в женском турнире, а в мужском. Конечно, очень важно, кто будет в этой пятерке. В любом случае надо, чтобы Марк завтра был максимально близок к спортсмену из Америки или обыграл его«, – заявил Авербух в эфире Первого канала.

Хореограф добавил, что Кондратюку важно не получить три-четыре балла зазора. Авербух верит, что Грузия вместе с подопечным Этери Тутберидзе Морисом Квителашвили поможет России и поднимется выше США.

Завтра, 6 февраля, в составе сборной России на командном турнире по фигурному катанию выступят Камила Валиева с короткой программой и Марк Кондратюк – с произвольной.