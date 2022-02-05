Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов прокомментировал информацию о том, что регулярный чемпионат КХЛ не будет доигран.

Щитов считает, что во главу угла ставится Олимпиада, а игрокам, которые не полетели в Пекин, тяжело находиться в подвешенном состоянии без игр.

«В целом этот сезон скучный, неинтересный и унылый для любителей хоккея. Другие чемпионаты в Европе продолжаются. А у нас вообще не думают о болельщиках, все ради иных задач государственной важности«, – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Экс-хоккеист считает, что некоторые команды могли бы пробиться в плей-офф, если бы чемпионат не остановили. Щитов полагает, что теперь хоккеистов можно отправить в отпуск и показывать матчи Национальной хоккейной лиги или лиг Европы. Они интересней.