Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, как чувствовала себя лыжницы Наталья Непряева перед скиатлоном на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сегодня, 5 февраля, Непряева завоевала серебро на дистанции 15 километров. 7,5 км Наталья пробежала классическим стилем, а вторую половину дистанции преодолела свободным стилем.

«Разное было. И разговоры, и слезы, и ужас. В какой-то момент мне вообще показалось, что Наташа близка к истерике и не очень понимает, как бежать и что вообще происходит. В местных горах очень «тупой» снег, так что не только холод создавал проблемы«, – цитирует Бородавко RT.

Старший тренер сборной России рассказал, что мышцы отреагировали на повышенную нагрузку и сложные погодные условия. Все это наложило отпечаток на общее состояние. Лыжницы, которые смогли справиться со стрессом, пришли к финишу быстрее.