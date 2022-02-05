Британская газета The Guardian отдает фигуристкам из России весь пьедестал почета на Олимпийских играх в Пекине.

«Трио российских подростков, вооруженных четверными прыжками, раздвигает границы возможного и готово свести на нет конкуренцию в женском одиночном катании, заняв весь пьедестал почета на зимних Олимпийских играх«, – пишет The Guardian.

Журналист газеты считает, что золото завоюет 15-летняя Камила Валиева. Она должна обойти более титулованных Александру Трусову и действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Спортсменки, по мнению британской газеты, разыграют между собой серебряную и бронзовую медали.

Женщины начнут выступления в личном турнире на Олимпиаде 15 февраля. В этот день они представят короткие программы. 17 февраля спортсменки выступят с произвольными.