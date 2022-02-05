Наталья Непряева завоевала первую медаль на Олимпиаде, российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на Играх, регулярный чемпионат КХЛ отменили из-за коронавируса – самые интересные новости 5 февраля в традиционном дайджесте от NVsport.

Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, выиграла Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка проиграла норвежке Терезе Йохауг 30,2 секунды.

Россия взяла бронзу в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине

Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали третьими в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Логинов на финише уступил золото и серебро представителям сборных Норвегии и Франции.

Россия дисквалифицирована по итогам полуфинала смешанной эстафеты в шорт-треке на Играх-2022

Семена Елистратова, Константина Ивлиева, Елену Серегину и Софью Просвирнову дисквалифицировали после финиша полуфинала микст-экстафеты на Олимпиаде в Пекине за нарушение правил передачи эстафеты. Золото завоевала сборная Китая.

Регулярный чемпионат КХЛ не будет доигран из-за коронавируса

Руководство КХЛ приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат. Плей-офф турнира начнется 1 марта. За победу будут бороться 16 лучших команд по итогам проведенных матчей регулярки сезона 2021/2022.

Сборная США разгромила Россию в женском хоккейном турнире на Олимпиаде

Российские хоккеистки уступили представительницам сборной США в матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине. Спортсменки проиграли со счетом 5:0.