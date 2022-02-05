Главный тренер «Базеля» Патрик Рамен считает, что арендованный у московского ЦСКА форвард Федор Чалов может сыграть за команду в игре 20-го тура швейцарской Суперлиги с «Сьоном». Матч состоится 6 февраля.

«Чалов – очень подвижный футболист, который быстро уходит вглубь и хорош в качестве «столба» в атаке«, – цитирует Рамена Tagblatt.

Главный тренер «Базеля» общается с Федором на английском языке. Он назвал Чалова открытым человеком и заявил, что футболиста хорошо приняли в команде. Наставник считает, что форвард находится в хорошей физической форме и может играть.

23-летний нападающий перешел в швейцарскую команду на правах аренды до конца текущего сезона без права выкупа. В текущем сезоне РПЛ Чалов забил три гола и отдал две результативные передачи в 16 матчах Российской Премьер-Лиги.