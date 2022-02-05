Норвежский портал Nettavisen назвал претендентов на медали в мужском скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Гонка состоится завтра, 6 февраля.

Журналисты Nettavisen считают, что Большунов отлично подготовился к Олимпиаде. Очевидцы сообщили СМИ, что на тренировках в Пекине Александр выглядит хорошо. Норвежцы считают, что на сложных трассах на высоте россиянин способен на многое.

«Думаем, золото заберет именно он», – пишет Nettavisen про Большунова.

Норвежские журналисты считают, что норвежский лыжник Йоханнес Клэбо получит шансы на победу в скиатлоне, если зацепится за лидерами в коньковой части и доберется до финиша в лидирующей группе.

Также, по мнению портала, медали могут завоевать норвежцы Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рете, финский лыжник Ийво Нисканен и россиянин Денис Спицов.