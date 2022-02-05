Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев не смог назвать победителя в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу между командами России и Португалии.

«Нас ждет очень интересный финал. Абсолютно разные возможности у обоих финалистов на то, чтобы стать чемпионами Европы«, – цитирует Лихачева «Чемпионат».

Михаил добавил, что команда не без приключений прошла полуфинальный этап, но добилась хорошего результата.

Португальцы также проявили характер в матче с Испанией.

Обе команды, по словам Лихачева, заслужили право на выход в финал.

Финальный матч чемпионата Европы по мини-футболу пройдет в воскресенье, 6 февраля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.