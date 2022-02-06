На Зимней Олимпиаде в Пекине в рамках командного турнира по фигурному катанию сегодня, 6 декабря, состоятся выступления мужчин в произвольной программе.

Начало выступлений мужчин назначено на 6:50 по московскому времени.

Прямую трансляцию прокатов будет осуществлять телеканал Россия-1.

Окончательный список мужчин-участников произвольной программы будет известен после окончания короткой программы женщин, когда определятся все сборные, вышедшие в топ-5. На данный момент после трех видов лидирует сборная США, Россия — на втором месте.

На тренировку произвольной программы командника от России выходил Марк Кондратюк, он же катал и короткую программу. От США на тренировке был Винсент Чжоу (короткую программу катал Нейтан Чен), от Италии — Маттео Риццо.