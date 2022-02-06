Российская фигуристка, чемпионка Европы Камила Валиева безупречно исполнила короткую программу на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

В начале программы Валиева сделала тройной аксель, затем исполнила тройной флип. Во второй половине проката фигуристка исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп. Все элементы непрыжковой части были исполнены на четвертый уровень сложности — вращения и дорожка шагов.

Судьи оценили прокат Валиевой в 90,18 балла, результат по технике — 51,67 балла. Свой же мировой рекорд Камила Валиева не побила, однако показала результат на его уровне. Это первое место по итогам короткой программы женщин. Благодаря прокату Валиевой сборная России поднялась в команднике на текущее первое место.