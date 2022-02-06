Российская фигуристка, чемпионка России и Европы Камила Валиева выиграла короткую программу женщин на командном турнире Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Фигуристка показала идеальный прокат с тройным акселем, набрала более 90 баллов и принесла в копилку сборной России в команднике 10 очков.

На втором месте расположилась фигуристка из Японии Вакаба Хигучи. Она получила более 74 баллов и принесла сборной Японии 9 очков.

На третьем месте оказалась фигуристка из Канады Мэдлин Скизас. Она при чистом прокате получила около 69 баллов и принесла Канаде 8 очков.

Американка Карен Чен с падением стала только пятой, это 6 очков в копилку сборной США. Таким образом, после коротких программ Россия опережает США на два очка (36 баллов против 34).