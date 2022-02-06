Стали известны все пять стран, которые примут участие во втором этапе командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

С первым результатом в произвольную программу вышла сборная России: Камила Валиева выиграла короткую программу женщин и принесла команде 10 баллов, пока у России 36 очков.

На втором месте — команда США с результатом в 34 очка, у них максимальный результат в мужском одиночном и танцах на льду, 3-е место в парах и 5-е — в женском одиночном.

На третьем месте пока идет сборная Японии с результатом в 29 баллов, на четвертом — сборная Канады (24 балла). С пятого места в произвольную программу вышел Китая (22 балла), по дополнительным показателям команда опередила Грузию, поскольку у Китая была одна победа в парном катании, а у Грузии были более средние результаты.