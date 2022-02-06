Стартовала произвольная программа мужчин в рамках командного турнира по фигурному катанию на Зимних Олимпийских Играх в Пекине.

Сборную России в произвольной программе мужчин представляет Марк Кондратюк, он же выступал и в короткой программе и принёс сборной России 8 баллов в копилку. Фигурист выйдет на лёд в 7:13 по московскому времени, у него третий стартовый номер.

В топ-5 сборных прошли Россия, США, Канада, Япония и Китай.

От сборной Канады будет выступать Роман Садовский, от сборной Китая — Боян Цзинь, они также катали короткие программы в первый соревновательный день.

У сборных Японии и США произошла замена. В произвольной программе от Японии будет выступать Юма Кагияма, а не Шома Уно, а у США Винсент Чжоу поменял Нейтана Чена.