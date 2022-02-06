Российский фигурист, чемпион Европы Марк Кондратюк откатал произвольную программу на командном турнире в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Произвольная программа Кондратюка в этом сезоне поставлена под музыку из мюзикла Эндрю Ллойда-Уэббера «Иисус Христос Суперзвезда».

Прокат Кондратюк начал с четверного тулупа, после чего исполнил сольный тройной аксель и тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, а также тройной риттбергер.

Во второй половине прогарммы Кондратюк исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также сольный четверной сальхов. В конце проката фигурист исполнил лутц-ойлер-сальхов, сдвоив последний прыжок.

Судьи оценили прокат Кондратюка в 181,65 балла, он не опустится в произвольной программе ниже третьего места.