Японский фигурист Юма Кагияма выиграл произвольную программу мужчин на командном турнире Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Фигурист исполнил четыре четверных прыжка, включая четверной риттбергер, и получил за прокат более 208 баллов (лучший результат сезона).

На втором месте расположился россиянин Марк Кондратюк, его результат — 181,65 балла. В своём прокате фигурист исполнил три четверных прыжка и два тройных акселя, допустив лишь одну помарку на каскаде лутц-ойлер-сальхов.

На третьем месте расположился американец Винсент Чжоу — 171,44 балла. Он планировал исполнить пять четверных прыжков, однако прыгнул лишь четыре (на флипе была «бабочка») и на многих судьи отметили недокруты.

После второго соревновательного дня Россия идет на первом месте с результатом в 45 баллов.