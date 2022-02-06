Сборная России по фигурному катанию вышла на первое место в командном турнире Олимпиады после второго соревновательного дня.

Прямо сейчас у команды Олимпийского комитета России 45 баллов в зачёте. В женской короткой программе победила Камила Валиева, она принесла 10 баллов, в мужской произвольной программе второй результат показал Марк Кондратюк (9 баллов).

На втором месте располагается сборная США, она отстаёт от России на 3 очка. В женской короткой программе Карен Чен заняла пятое место (с падением), а в мужской произвольной Винсент Чжоу стал третьим.

На третьем месте пока идёт сборная Японии (39 очков). Вакаба Хигучи сумела занять второе место в короткой программе женщин, а Юма Кагияма выиграл произвольную программу мужчин, это позволило японской команде вырваться на третье место.