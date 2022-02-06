Сборная Столичного дивизиона стала победителем Матча звёзд НХЛ. В финальном матче команда одолела сборную Центрального дивизиона со счётом 5:3.

Формат всех игр Матча звёзд был сокращённым: два периода по 10 минут.

Первый полуфинал

В первом полуфинале Столичный дивизион победил Тихоокеанский со счётом 6:4. Голами у победителей отметились Том Уилсон (1-я минута), Клод Жиру (4-я), Себастьян Ахо (4-я), Джек Хьюз (17-я и 19-я) и Джейк Гюнцель (18-я). За проигравших забили Тимо Майер (3-я), Джонатан Маршессо (13-я), Джордан Эберле (15-я) и Марк Стоун (20-я). Российский форвард Столичного дивизиона Евгений Кузнецов из «Вашингтона» отдал голевой пас в эпизоде с первым голом на 13-й секунде.

В игре планировалось участие ещё одного россиянина из «Вашингтона» — Александра Овечкина. Однако он заразился коронавирусом и не смог выступить в своём восьмом Матче звёзд.

Второй полуфинал

В другом полуфинале Центральный дивизион обыграл Атлантический 8:5. Главным героем встречи стал Джордан Кайру из Центрального дивизиона: на его счету 2 гола и 2 передачи.

Полный список авторов шайб у «Центра» выглядит следующим образом: Джордан Кайру (3-я и 17-я), Алекс Дебринкэт (6-я и 19-я), Назим Кадри (6-я), Кайл Коннор (14-я), Роман Йоси (18-я) и Джо Павелски (20-я).

У «Атлантики» отличились Джонатан Юбердо (4-я), Остон Мэттьюс (10-я), Патрис Бержерон (12-я), Расмус Далин (17-я) и Стивен Стэмкос (18-я).

Российский форвард Центрального дивизиона Кирилл Капризов дебютировал в матчах звёзд и отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Атлантического дивизиона Андрей Василевский провёл первый период, пропустил три шайбы, а его сменщику Джеку Кэмпбеллу забили четыре раза (и один раз — в пустые ворота).

Финал

В финальном матче Евгений Кузнецов открыл счёт уже на 27-й секунде. Клэйтон Келлер забросил ответную шайбу «Центра» на 2-й минуте. Затем «Метрополитан» забил дважды: Клод Жиру (4-я минута) и Крис Крайдер (5-я). Назим Кадри сократил отставание (6-я минута), а Джек Хьюз восстановил гандикап (8-я).

Во втором периоде Джо Павелски с передачи Кирилла Капризова снова сократил отставание «Центра» до минимума (12-я минута), но затем Клод Жиру оформил дубль (13-я) и установил окончательный счёт встречи.

Жиру был признан лучшим игроком встречи и получил в подарок автомобиль.