Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал автором первого гола в финале Матча звёзд НХЛ.

В игре планировалось участие одноклубника Кузнецова Александра Овечкина, причём в статусе капитана дивизиона. Однако россиянин заразился коронавирусом и не смог приехать на матч.

«Мы хотим выиграть, поэтому надо играть точно так же и дальше, — сказал Кузнецов в прямом эфире сразу после гола. — Жаль, что нет Овечкина, он очень расстроен, но это ковид, что уж тут поделаешь».

В решающей игре сборная Столичного дивизиона с Кузнецовым в составе обыграла Центральный дивизион 5:3.