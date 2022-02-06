Новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле. Её лучшим результатом стала третья попытка — 92,88 очка.

Садовски-Синотт принесла Новой Зеландии первое в истории золото зимних Олимпийских игр. Ранее у новозеландцев были одно серебро (Аннелиз Кобергер, горнолыжный спорт, 1992) и две бронзы, которые завоевали в 2018 году Нико Портеус во фристайле и та же Садовски-Синнотт в сноуборде, но уже в биг-эйре.

Серебро в слоупстайле на Играх-2022 взяла Джулия Марино из США, бронзу — Тесс Коуди из Австралии.

России в этой дисциплине представлено не было.