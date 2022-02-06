Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями от выступления в командном турнире на Олимпиаде-2022. У экспертов были опасения именно за его кандидатуру в команднике. Однако в короткой программе Кондратюк занял третье место, а в произвольной — второе.

«Не чувствую себя героем, просто частью команды. Человеком, который сделал максимум, — цитирует «Спорт-Экспресс» Кондратюка. — У меня есть шанс испытать Олимпийские эмоции не 2 раза, а 4. Для меня это прекрасная возможность, я наслаждаюсь моментом».

Сборная России после второго соревновательного дня вышла на первое место в командном турнире, обойдя США на три очка.

Впереди остались выступления спортивных пар и одиночниц с произвольными прокатами и танцевальных дуэтов с произвольным танцем.